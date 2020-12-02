Доклад МОТ: зарплаты снижаются из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса в первом полугодии во многих странах зарплата либо сократилась, либо росла медленнее, чем прежде. В новом докладе Международной организации труда отмечается, что в ближайшем будущем нынешний кризис скорее всего окажет массированное давление на зарплаты в сторону снижения.

В Европе заработок сократился более чем на 10% в таких странах как Ирландия, Португалия и Испания.

В докладе подчеркивается, что зарплаты женщин и низкооплачиваемых работников были непропорционально сильно затронуты наступившим кризисом. По оценкам организации, в Евросоюзе около 26,5 миллионов человек получают минимальную зарплату либо зарабатывают еще меньше, это 15% занятных на рынке труда, большинство из них — 57% — женщины.

"Рост неравенства, вызванный кризисом COVID-19, грозит привести к бедности, социальной и экономической нестабильности, что имело бы катастрофические последствия", — заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Эксперты отмечают, что в государствах, принявших серьезные меры для сохранения занятости, последствия кризиса ощущались прежде всего в падении зарплат, а не в массовой потере рабочих мест.

В ЕС самый высокий уровень минимальной заработной платы предлагают Люксембург, Ирландия и Германия, самый низкий — Болгария, Латвия и Эстония.

Авторы доклада пришли к выводу, что без государственных субсидий зарплаты наименее оплачиваемых европейских работников сократились бы более чем на 17%.

В МОТ призывают проводить адекватную политику в сфере зарплаты с учетом устойчивости рабочих мест и предприятий.