Пуэрто-риканская обсерватория Аресибо прославилась дважды: и когдатам в первый календарный день нынешней зимы огромный облучатель рухнул на главное зеркало, и когда там снимались финальные сцены фильма бондианы "Золотой глаз".

Именно обсерваторию Аресибо в начале 60-ых годов оснастили одним из самых крупных крупных радиотелескопов в мире: диаметр его зеркала составлял 305 метров.

На протяжении почти 60 лет телескоп в Аресибо был едва ли не важнейшим научным инструментом для тех, кто связал свою жизнь с астрофизикой.

Инженеры пытались спасти Аресибо, но все их попытки оказались тщетными. Эпоха ушла.