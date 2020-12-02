Радиотелескоп Аресибо: ушла эпоха

Радиотелескоп Аресибо: ушла эпохаКомментарии
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Пуэрто-риканская обсерватория Аресибо прославилась дважды: и когдатам в первый календарный день нынешней зимы огромный облучатель рухнул на главное зеркало, и когда там снимались финальные сцены фильма бондианы "Золотой глаз".
Именно обсерваторию Аресибо в начале 60-ых годов оснастили одним из самых крупных крупных радиотелескопов в мире: диаметр его зеркала составлял 305 метров.
На протяжении почти 60 лет телескоп в Аресибо был едва ли не важнейшим научным инструментом для тех, кто связал свою жизнь с астрофизикой.
Инженеры пытались спасти Аресибо, но все их попытки оказались тщетными. Эпоха ушла.