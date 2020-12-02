Больницы по всей Европе продолжают бороться с Covid-19, теперь уже в условиях зимы. Но погода и общественно-экономическая обстановка по всему континенту сильно различаются. Политический редактор Euronews Даррен МакКаффри поговорил с министрами здравоохранения с Юга и Севера об особенностях их антивирусной стратегии. Испанец Сальвадор Илла сказал, что его страна сама неоднородна, и карантинные меры в ней применяется неодинаково:

«Пандемия находится на разных уровнях в разных частях Испании. Мы приспосабливаем общие меры к конкретной ситуации на местах. Но повсюду мы действуем продуманно и очень осторожно относимся к снятию ограничений».

Вопрос шведскому министру Лене Халленгрен: «Ваша стратегия отличается двадцати шести других стран ЕС, которые делают упор на жёсткий локдаун. Похоже, ваша стратегия не сработала?»

«Вы совершенно неправы, когда пытаетесь нарисовать черно-белую картину Швеции. В нашей стране вводилось очень много ограничений и запретов, люди сильно изменили свою повседневную жизнь, но у нас не было такого рода локдауна».

"Нужны ли учреждениям Евросоюза дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом? Какой он уже причинил ущерб?" Отвечает депутат Европарламента от испанских социалистов Иратче Гарсия.

«Нам уже достаточно той власти, которая у нас есть. Очень важно, чтобы все граждане ЕС имели одинаковые права на высококачественное здравоохранение по доступной цене. Мы видим, что это не всегда так. Часто у материально неблагополучных людей больше проблем с получением медикаментов или определенных видов лечения. Уязвимы также пожилые люди. Эти две группы больше всего пострадали от пандемии ».

Вопрос к министрам. "Какое практическое значение имеют сейчас совместные действия стран-членов Евросоюза?"

«Здравоохранение находится в национальной компетенции. Для меня и для министра социальных дел Швеции, очень важно то, что здравоохранение является основой нашей системы социального обеспечения. Но конечно, странам нужно сотрудничать, чтобы извлечь преимущества, которые предлагает Евросоюз. По-моему, то, как мы распоряжаемся вакциной – это очень хороший пример».

«Нужно улучшить координацию между странами-членами, включая Испанию, для преодоления следующих пандемий. Это значит больше инвестировать в системы здравоохранения по всей Европе, лучше готовить медицинских специалистов, обмениваться информацией и опытом. Если мы обеспечим наилучшие условия для сохранения здоровья наших граждан, то решим одну из основных проблем государства всеобщего благосостояния. Таков должен быть план для Европейского Союза ».