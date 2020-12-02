Датское стекло в тренде

История датского стекла и керамики насчитывает несколько веков. В 50 километрах от Копенгагена в июне открылся выставочный центр, в котором собраны более 40 000 образцов датского мастерства. На сегодняшний день это самая большая коллекция в мире.

Производство стекла началось в Месопотамии несколько тысячелетий назад. С течением времени такие европейские страны как Италия и Чехия стали центром по изготовлению художественного стекла. А в последние десятилетия известность приобрел датский стиль.

Председатель Международной комиссии по стеклу Алисия Дюран говорит: "Сегодня датский дизайн лидирует в трендах по всему миру".

2022 год Объявлен ООН Международным годом стекла.

С легкостью распознать стекло из Дании может британский журналист и специалист Энди Макконел: Он говорит: "Во многих случаях я могу рассматривать сотни предметов и датское стекло я увижу сразу, но почему, в чем заключается его характерная особенность?"

Чтобы ответить на этот вопрос стоит отправиться на завод компании Holmegaard Værk в городе Фенсмарк. Здесь стекло производят тем же способом что и два века назад. Компания работает с лучшими дизайнерами, которые экспериментируют с техникой, формой и материалами. Датский дизайн, во многом вобравший в себя традиции немецкой школы Баухаус, это, прежде всего, функциональность, и ценится за простоту форм.