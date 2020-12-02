"НАТО создаёт группировку для захвата Беларуси"

В НАТО создаётся военная группировка для захвата западной Беларуси: об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе виртуального заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. По словам белорусского лидера, Минск видит "мероприятия системного характера" на территории Польши и схожие действия в странах Балтии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

"С одной стороны, чрезвычайно жёсткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость. С другой — меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм".

Ранее президент неоднократно обвинял соседей в прямом вмешательстве во внутренние дела. По словам Лукашенко, события в Беларуси используются как "трамплин для давления на Российскую Федерацию".

Владимир Путин, президент России:

"Беспокоит действительно вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать народам возможность самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес".

На этом фоне Светлана Тихановская сообщила о создании онлайн-ресурса под названием "Единая книга регистрации преступлений", где можно будет оставить информацию о правонарушениях со стороны белорусских властей и силовиков, в том числе в ходе голосования на президентских выборах.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты РБ:

"Единая книга регистрации преступлений — это сайт, или онлайн-платформа, на которую каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. Каждое преступление будет сначала проверено юристами, и только потом опубликовано".

В самой Беларуси не прекращаются регулярные акции протеста. Манифестанты переходят к новой тактике — "маршам соседей", организовывая вместо одной большой демонстрации несколько десятков отдельных шествий.