ОЭСР: вакцинация поможет мировому ВВП

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует снижение мирового ВВП на 4,2% в текущем году. Вместе с тем, по оценкам экспертов, перспективы выхода мировой экономики из кризиса улучшились, в частности, за счет прогресса в разработке вакцин от коронавируса. В 2021 произойдет рост ВВП на 4,25%, а в 2022 на 3,7%.

Генеральный секретарь организации Анхель Гурриа отметил: "Надежда есть, но мы пока не преодолели этот кризис. К концу 2022 года мировой ВВП снизится примерно на семь триллионов долларов по сравнению с нашими прогнозами, составленными до пандемии, а это треть экономики США, то есть последствия кризиса будут достаточно тяжелыми.

ОЭСР ожидает снижения ВВП еврозоны на 7,5% в текущем году и рост на 3,6% — в будущем. Объем производства вернется к уровню периода до пандемии коронавируса только в конце 2022 года. По мнению экономистов, налогово-бюджетная политика стран зоны евро должна быть нацелена на поддержку бизнеса. В организации подчеркнули, что восстановление экономики Китая будет способствовать возврату мирового ВВП на докризисный уровень к концу будущего года.