У Льюиса Хэмилтона обнаружен коронавирус

У Льюиса Хэмилтона обнаружен коронавирусКомментарии
Автогонщик Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом - тест семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" оказался положительным.
Спортсмен трижды проверялся на прошлой неделе в преддверии 15-го этапа состязаний, состоявшегося в Бахрейне, и который Хэмилтон выиграл.
В понедельник появились первые симптомы заболевания, анализ показал наличие инфекции. Автогонщик находится на карантине в Бахрейне.
Все, кто был в контакте с британцем, также пройдут повторные тесты.
Хэмилтон пропустит ближайший этап чемпионата, который пройдет с 4-го по 6-ое декабря.
По итогам 15-ти этапов Хэмилтон занимает первое место.