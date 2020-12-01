У Льюиса Хэмилтона обнаружен коронавирус

Автогонщик Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом - тест семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" оказался положительным.

Спортсмен трижды проверялся на прошлой неделе в преддверии 15-го этапа состязаний, состоявшегося в Бахрейне, и который Хэмилтон выиграл.

В понедельник появились первые симптомы заболевания, анализ показал наличие инфекции. Автогонщик находится на карантине в Бахрейне.

Все, кто был в контакте с британцем, также пройдут повторные тесты.

Хэмилтон пропустит ближайший этап чемпионата, который пройдет с 4-го по 6-ое декабря.

По итогам 15-ти этапов Хэмилтон занимает первое место.