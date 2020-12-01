Четверо человек погибли в результате наезда автомобиля в Трире

Автомобиль наехал на прохожих на пешеходной улице в Трире на западе Германии, убив по крайней мере четверых, сообщила полиция. По словам мэра города, около 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Некоторые в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, сбитых людей подбрасывало в воздух. Среди пострадавших есть дети. На одной из циркулирующих в интернете видеозаписей с места событий видны перевернутые ларьки и мусор на тротуаре.

"Один человек арестован, автомобиль захвачен", - написала полиция в Twitter, добавив, что "причины случившегося еще не определены".

Полиция сообщает, что подозреваемый - 51-летний местный житель.

По словам мэра города Вольфрама Лейба, нападавший был "сумасшедшим водителем", и наезд был умышленным.

Ряд центральных улиц в настоящий момент заблокирован. Правоохранители просят людей не приближаться к зоне происшествия, забрать детей из школ и, по возможности, оставаться дома. На месте событий развернута крупная операция по обеспечению безопасности.