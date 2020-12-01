Спасением банков займутся банки

Страны Еврогруппы договорились подписать большой пакет изменений в Европейском механизме стабильности. Этот фонд, созданный для поддержки оказавшихся в кризисном положении стран, получит в своё распоряжение новые возможности: в частности, он сможет поддержать прямыми кредитами Единый реструктуризационный фонд, созданный для помощи проблемным банкам.

Упрощённо говоря, спасением банков теперь будут заниматься другие банки, а не налогоплательщики.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии:

"Еврогруппа решительно встала на путь, дополняющий банковский союз соглашением о досрочном внедрении реформ Европейского стабилизационного механизма. Эти шаги укрепят систему безопасности, которую мы создали для европейских граждан. Мы ожидаем, что в конце месяца саммит ЕС придаст новый импульс банковскому союзу."

Предполагается, что изменения вступят в силу уже в 2022 году, на два года раньше, чем планировалось до пандемии. На фоне коронакризиса правительства разных стран принимают меры поддержки граждан и предпринимателей. Часть этих мер позволяют отсрочить выплату кредитов. В Европейском центробанке считают вполне вероятным сценарий, при котором объём необслуживаемых кредитов в Европе достигнет 1,4 триллиона евро. Это значительно больше, чем было после кризисов 2008 и 2011 годов.

Пока до этого ещё далеко, но например в греческих банках необслуживаемых долгов уже около 30%.