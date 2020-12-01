Исполнился год Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дел Ляйен

Исполнился год с тех пор, как немка Урсула фон дер Ляйен вступила на пост председателя Еврокомиссии и обещала перестроить ЕС:

«Наш Союз совместными усилиями приступит к трансформации, которая затронет все части нашего общества и нашей экономики».

Но этот капитальный ремонт был задержан вспышкой коронавируса. Фон дер Ляйен также собиралась остановить климатические изменения, её флагманское «зелёное соглашение» стран ЕС было объявлено ​​в декабре 2019 года, но до сих пор не получило одобрения Европарламента.

Научный сотрудник Германского Фонда Маршалла : Якоб Киркегор считает, что главная причина была та же:

"Пандемия изменила её планы. А впереди ещё много трудной работы с законодателями. Нужно утвердить соглашение о миграции, а также доработать мельчайшие детали "зелёной сделки" и цифровой повестки дня. На мой взгляд, в этих сферах ей нужно действовать лучше».

Фон дер Ляйен хотела сделать Евросоюз более открытым внешнему миру. Но как считает директор проекта «Новые горизонты» Шада Ислам, этому помешали исторические обстоятельства:

«Она хотела наклеить на свой коллектив ярлык "геополитическая комиссия". На деле большая часть её усилий направлялась внутрь ЕС, на укрепление европейских ценностей. Но, возможно, она не слишком хорошо отстаивала европейские ценности».

Этим ценностям оказались не слишком верны Венгрия и Польша. Они наложили вето на бюджет ЕС и Фонд восстановления после пандемии, когда другие страны потребовали от них соблюдения принципов правового государства, в том числе демократии, независимости судов и всех свобод.

В своей сентябрьской речи "О положении Союза" Фон дел Ляйен выразила поддержку ЛГБТ-сообществу, которому трудно приходится в Венгрии и Польше:

«Быть ​​собой - это не ваша идеология. Это ваша идентичность".

Между тем, в брюссельской штаб-квартире Еврокомиссии Председателя обвиняют в том, что она слишком строго управляет своими комиссарами.

«Происходя из крупнейшей страны ЕС, она была политически очень близка к Ангеле Меркель, - продолжает Якоб Киркегор. - Фон дел Ляев пострила свою комиссию так, что она работает сверху вниз».

В связи с предстоящим приходом в Белый Дом Джо Байдена, главе Еврокомиссии советуют усвоить уроки четырёхлетнего правления в Соединённых Штатах Дональда Трампа.

"Меня беспокоит то, что Урсула фон дер Ляйен, вместе с другими политиками Евросоюза, снова найдет зону комфорта, которая находится в тени Америки, - завершила Шада Ислам. - Она может уклониться от выполнения европейских обязательств в отношениях с нашими соседями, в отношениях с Африкой, а также по выполнению хорошей, рациональной и работоспособной стратегии с Китаем ".

Прошёл первый год работы Еврокомиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен - осталось ещё четыре.