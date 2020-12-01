Европейских пограничников обвиняют в жёстком обращении с мигрантами

Фракция социалистов в Европейском парламенте призвала к отставке исполнительного директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны из-за применения его сотрудниками силы в отношении нелегальных мигрантов. Слушания было организованы после появлений в СМИ свидетельств того, что лиц, пытавшихся нелегально проникнуть в Грецию, вытесняли обратно в Турцию. Глава агентства Frontex попытался оправдать действия своих подчинённых и указал на отсутствие доказательств того, что они нарушили закон:

"Если компетентные власти не сообщают нам о спасении в море мигрантов, а нам известно, что они движутся к территории ЕС, то мы осуществляем их перехват на границе, - сказал Фабрис Леггери. Возможно, что принимающее страна, в которой проходят операции Frontex, в данном случае Греция, отдаёт приказ остановить людей на суше. Возможно также, что подозрительному судну велено, скажем так, изменить курс. Такое бывает. Но, расследуя предполагаемое выдворение мигрантов обратно, мы не обнаружили доказательств того, что имело место активное прямое или косвенное участие наших сотрудников или офицеров, размещенных в зоне действия Frontex".

Однако евродепутатов это не убедило. Шведский социалист заявила, что группу из её страны, участвовавшую в операции, попросили не сообщать о нарушении прав человека, в то время как пограничники из других докладывали о несоблюдении верховенства права:

«Мы не только шокированы сообщениями, но и опечалены ими, - сказала Таня Файон. – Имели место опасные инциденты: велась стрельба, был открыт огонь по людям, уничтожались лодочные двигатели, мигрантов сажали обратно в лодки и выталкивали их в море. Их откровенно не пускали на территорию Европейского Союза, а одно из его учреждений, Frontex, отнеслось к этому терпимо. То, что произошло, заставляет поднять вопрос о соблюдении принципов правового государства. Хотя всем хорошо известно, что в последнее время верховенство права стало темой для насмешек».

Ранее Евродепутаты призывали агентство нанять наблюдателей-правозащитников. Фабрис Леггери признал, что этим произошла задержка.