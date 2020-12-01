Жозеп Боррель ждёт улучшения отношений ЕС с США

Европейская служба внешних связей была создана 10 лет назад с тем, чтобы страны ЕС говорили с остальным миром единым голосом. По случаю юбилея были организованы дебаты между нынешним Верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем и его предшественниками Федерикой Могерини и Хавьером Соланой. Они говорили о достижения прошлого и заботах будущего, среди которых - ядерная сделка с Ираном.

Многие считают, что её можно будет возродить с приходом в американский Белый дом Джо Байдена. Но ситуация снова обострилась после убийства иранского ученого – ядерщика, которое прокомментировал Боррель:

«Ясно, что это не поможет. Тот, кто это сделал, стремится к эскалации конфликта, чтобы затруднить возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий. Я не думаю, что это способ решения проблем. Думаю, это можно квалифицировать как преступление ".

Глава дипломатического ведомства ЕС также работает над политическим документом, в котором выражается желание сотрудничать с новой администрацией США. Боррель считает, что разногласия не исчезнут в одночасье, но атмосфера улучшится, даже если в торговых отношениях останется напряженность.

«Демократы также имеют определенную тенденцию защищать протекционистские меры; это не только дело республиканцев. Сегодня все используют торговлю как оружие в геополитической борьбе, это должно стать предметом нашего обсуждения. Но мы надеемся, что сможем сесть и говорить ».

Что касается Турции, Боррель сказал, что события развиваются не очень хорошо. Главный европейский дипломат не подтвердил намерения ввести против неё санкции, но сказал, теперь настала очередь лидеров ЕС предпринять необходимые шаги в отношении своего южного соседа.