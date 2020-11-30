Горные курорты во время пандемии: в Европе ломают копья относительно целесообразности их открытия

Катание на горных лыжах в условиях пандемии: риск, поддающийся оценке и минимизации, или безответственное решение? К последнему варианту склоняются власти Италии, Германии и Франции. Другого мнения придерживаются в Австрии и Швейцарии. Здесь считают, что станции готовы принять гостей, не подвергая их опасности заразиться коронавирусом. Кроме того, в Вене и Берне руководствуются экономическими интересами: рождественские и новогодние праздники - составляют порядка 30% от сезонной прибыли курортов.

В швейцарском Ле Диаблере, в кантоне Во, утверждают, что приняли меры для предотвращения передачи инфекции: ношение масок обязательно. Дезинфицирующие средства - в свободном доступе. Наполняемость гондольных подъемников уменьшена.

Бернар Шаннен, гендиректор Glacier 3000: "Эта канатная дорога достаточно протяженная. Гондола может перевозить до 125 лыжников. Но мы решили, что теперь в кабине будет находиться не более 80 человек. Так люди будут чувствовать себя в безопасности. Все окна остаются открытыми. На подъем (в каждой секции) уходит шесть минут. Еще раз о масках, они обязательны. Без них мы в гондолу не пустим".

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе намерен ужесточить санитарные правила во время предстоящих праздников. Предлагается закрыть рестораны и высотные кафе с трех часов дня, и еще сократить число лыжников на подъемниках и горных железных дорогах. Операторы протестуют, но давление со стороны других европейских стран растет. По данным швейцарских СМИ, Берсе ведет переговоры с с канцлером Германии и правительством Италии. Ряд швейцарских и итальянских курортов объединены в общие зоны катания. Но сейчас спуститься из Церматта в Червинию не получится.

Впрочем, Швейцария не входит в ЕС. А вот от Австрии Берлин и Рим требуют держать лыжные курорты закрытыми до 10 января. На австрийских станциях ожидают решения на следующей неделе. Власти Франции (пока!) дают зеленый свет на открытие курортов, и красный на работу подъемников. Такой подход вызывает недоумение как у любителей горного отдыха , так и у работающих в этой сфере профессионалов. Подавляющее число людей хотят кататься, а не только любоваться пейзажем и дышать горным воздухом.

Представители правительств стран ЕС пытаются выработать общее решение по вопросу открытия курортов к Рождеству, но судя по всему, они будут приниматься на национальном уровне.