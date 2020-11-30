Саркози: "дело о прослушке"

Николя Саркози прибыл в понедельник на заседание суда Парижа по делу о прослушке. Его рассмотрение должно было возобновиться 23 ноября, но было отложено в связи с состоянием здоровья одного из фигурантов - бывшего высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера. Саркози обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Длившееся в течении 6 лет преследование он назвал "позором".

По данным следствия, экс-президент через своего адвоката Тьерри Эрзога мог пообещать Азиберу пост в Монако в обмен на информацию по ресследованию так называемого "дела Бетанкур" - о незаконном финансировании президентской компании Саркози в 2007 году. В связи с этим в 2013 году была начата прослушка телефонных разговоров бывшего президента, в ходе которой выяснилось, что он общался с Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.

Саркози все обвинения отрицает и указывает на то, что никакой должности в Монако Жильбер Азибер не получал.