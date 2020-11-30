Священник по домофону

Ограничительные меры, введенные в Италии из-за пандемии, вынудили многих жителей Апеннин оставаться в своих домах. Число встреч с другими людьми резко сократилось. Нелегко приходится тем, кто раньше в поисках надежды и утешения регулярно посещал церковь.

Джорджио Пизано - служитель храма в Портичи, расположенного недалеко от Неаполя, решил, что пора воссоединиться со своей паствой. Мрачным осенним утром Джорджио навещает прихожан. Он не видит их, но разговаривает с ними по домофону, интересуется здоровьем, да и вообще тем, как идут дела. Для всех священник находит добрые слова.

Джорджио Пизано, священник: "Каждый из нас переживает сейчас беспокойство и страх. Люди напуганы. Поэтому я читаю, что общение, будь то простое приветствие, объединяет людей. Это хорошо и даже необходимо".

Некоторые прихожане инфицированы коронавирусом. Им особенно не хватает слов утешения и наставлений священника. В церковь они пойти не могут (больным из дома выходить запрещено). Поэтому церковь приходит к ним. Когд Джорджио Пизано входит во двор, все внезапно меняется, оживает. Жильцы выглядывают из окон, выходят на балконы, приветствуют священника, беседуют с ним.

Джорджио Пизано, священник: "Важно, чтобы люди почувствовали человеческое прикосновение. Для нас это праздник, который мы проводим вместе. Это как месса. Я думаю очень важно всем нам объединиться, чувствовать, что мы связаны друг с другом. Таким образом, мы сможем решать любые проблемы, а не только те, которые связаны с пандемией".

Джорджио здесь знают практически все. Его останавливают на улице, чтобы поговорить, рассказать о насущных делах, обратиться за поддержкой, советом. Священнику есть, что сказать каждому из своих прихожан. Давать людям надежду и объединять их в это непростое время. Именно так Джорджио решил бороться с последствиями пандемией, которая, он уверен, останется позади.