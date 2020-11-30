Исследовательское судно Oruç Reis вернулось в Турцию

Турецкое исследовательское судно Oruç Reis ("Оруч Рейс") вернулось в порт Антальи. Министерство энергетики страны сообщило, что оно выполнил миссию по сейсморазведке в Восточном Средиземноморье. Турция ведет активные поиски газа в этом регионе и спор о разделе энергоносителей в последние месяцы привел к очередному обострению отношений между Афинами и Анкарой. Стороны не признают соглашения о разграничении морских зон и обвиняют друг друга в провокациях.

На этом фоне Греция, Кипр и Египет в понедельник начали проведение совместных военные учений в морских водах вблизи Каира и Александрии. Впервые в учениях примут военные силы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов На прошлой неделе власти Греции заключили соглашение с ОАЭ о сотрудничестве во внешней политике и обороне. В Афинах заявляют, что этот договор также служит основой для дальнейшего укрепления отношений с такими странами как Саудовская Аравия, Израиль, Египет и Иордания

Между тем на предстоящем 11 и 12 декабря саммите ЕС будут обсуждаться вопросы возможного введения санкций против Турции и пересмотра отношений с Анкарой.