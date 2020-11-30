В Иране простились с убитым ученым-ядерщиком

В Тегеране сотни людей собрались на похороны физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при министерстве обороны Ирана. Покушение на специалиста было совершено 27 ноября, недалеко от столицы. Мужчина получил ранения и умер в больнице.

Сразу после случившегося власти Исламской Республики обвинили Израиль в причастности к нападению. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказалась от комментариев.

В понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани заявил, что убийство Фахризаде произошло с использованием электронного оборудования без присутствия на месте преступления исполнителей. При этом Шамхани так же возложил ответственность на израильские спецслужбы.

В воскресенье иранские СМИ сообщили, что по вышедшему из своей машины Фахризаде был открыт огонь из автомобиля "Ниссан", который находился примерно в 150 метрах. При этом стрельба велась из автоматического стрелкового оружия дистанционно. Затем "Ниссан" был взорван.

Власти Ирана намерены сформировать специальную рабочую группу для судебного преследования организаторов и исполнителей преступления.