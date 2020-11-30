Брюссель готовит перезапуск отношений с Вашингтоном

Соединённые Штаты готовятся к переходу от одного президента к другому. Тем временем руководство Европейского союза разрабатывает стратегию своих отношений с командой Джо Байдена и Камилы Харрис. В Брюсселе считают необходимым дать новый старт трансатлантическому альянсу. Проект плана Еврокомиссии предлагает похоронить разногласия сторон, которыми была отмечена эра Трампа, и направить усилия на сотрудничество в пяти ключевых областях:

Борьба с коронавирусом; содействие восстановлению экономики; противодействие изменениям климата; отстаивание многосторонности и общих ценностей; поощрение мира и безопасности.

«Я бы сказала, что Брюссель уже полон энтузиазма по поводу этого плана, сказала глава американской торговой палаты Сюзан Дэнджер. - Мы однозначно приветствуем это. Мы так долго просили и жаждали более тесных отношений. Безусловно, последние четыре года были тяжелыми временами, но наступают долгожданные события. Я хочу подчеркнуть, насколько важны трансатлантические отношения. Мы ждём, чтобы они создавали рабочие места, процветание, рост и обеспечивали безопасность по обе стороны Атлантики ».

Немалые разногласия по двумя берегам океана наверняка сохраняться, особенно по вопросам торговли и господства американских цифровых гигантов, а также в отношении защиты данных и налогообложения. Но вероятно, у ЕС и США , появится общий подход к Китаю.

«Я думаю, что администрация Байдена будет уделять гораздо больше внимания ряду тем, которыми администрация Трампа не слишком интересовалась – например, правам человека, - сказал вице-президент Германского фонда Маршалла США Ян Лессер. - Многое можно сделать вместе, и я думаю, что мы пытаемся заложить основу для продуктивного разговора. Это не обязательно означает, что политика Америки будет более мягкой, вполне возможно, что она будет и дальше становиться всё жёстче. Но я ожидаю, что Европа и Соединённые Штаты постараются хотя бы не мешать друг другу улучшить свои позиции в этом мире».

Черновик 11-страничного плана - это попытка и двигаться дальше, и вернуться к более привычным трансатлантическим отношениям. На следующей неделе лидеры ЕС рассчитывают одобрить этот документ. Это облегчит проведение в будущем году дипломатического саммита ЕС-США.