Хорошие виды на экспорт из Евросоюза в США

Заказать себе идеально сидящей костюм теперь можно через интернет у итальянской фирмы Lanieri, Не надо ходить в ателье, теряя время и рискуя заразиться коронавирусом. Вся процедура требует нескольких щелчков мышью: видеоконсультация с опытным портным, снятие параметров фигуры, выбор ткани любых расцветок и узоров. Конечный продукт отказывается сделан на 100% в Италии.

Сотрудник брюссельского филиала Lanieri Клаудио Вердарелли говорит, что это особенно привлекает американцев:

«У нас нет обычного магазина в США. Клиенты знакомятся с нами через YouTube, мы показываем, как легко и весело снять мерки дома и получить костюм с иголочки через месяц».

У Lanieri более тысячи заказчиков во множестве стран. Это помогает компании выжить и даже процветать во время экономического спада.

«Наша модель очень важна, потому что она всемирна, для нас нет национальных границ, мы действуем глобально. Хотя мы находимся в Европе и родились в Италии, наш четвертый рынок - это США ».

Несмотря на рецессию и протекционистскую политику Белого дома при президенте Трампе, в целом европейский экспорт в Америку за последние десять лет увеличивался.

В 2019 году он составил 384 млрд евро. А ЕС получил товаров из США на 232 млрд евро.

Из-за карантинных мер торговля через океан даже увеличилась в некоторых конкретных категориях. Директор ассоциации малых и средних предприятий "ExportUSA" Лючио Миранда называет главную статью:

«За последние 18 месяцев очень бойко шёл экспорт фармацевтической продукции. Растут поставки всего связанного со здоровьем и физическим благополучием, всяких медицинских устройств. С другой стороны, экспорт алюминия, стали, автомобилей очень страдает от повышения пошлин, навязанного администрацией Трампа".

Из европейского экспорта особенным спросом пользуется промышленное оборудование. Его рынок может сильно вырасти, учитывая намерение избранного президента Джо Байдена вкладывать больше денег в американскую инфраструктуру, реконструкцию мостов, аэропортов и дорог.

«Речь идёт о огромных цифрах в диапазоне от 2 трлн долларов и даже 5 трлн долларов за период от четырех до десяти лет. С такой масштабной программой инвестиций американские компании не смогут справиться в одиночку. »

Будь то тяжелая техника или мода, европейский экспорт в Америку имеет хорошие перспективы. А портные Lanieri уже убедились, что производить индивидуальную одежду онлайн эффективнее, чем шить по-старинке.