Еврокомиссию призывают беречь дельфинов от рыболовных сетей

Не допускайте гибели дельфинов в европейских водах! В этом смысл петиции, которая должна поступить ​​во вторник в Еврокомиссию. Под ней подписалось около тридцати общественных организаций. По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно от 8 тыс до 10 тыс этих морских млекопитающих умирают, будучи пойманы в рыболовные сети. Чтобы уберечь их, защитники окружающей среды призывает установить вести с судов видеонаблюдение.

«Установка камер позволяет, прежде всего, измерять степень опасности для дельфинов, а также предотвращать добычу животных, который не разрешён в данной акватории, - сказал глава отдела океанической политики Фонда Антониа Леруа. – Мы пытаемся договориться с рыбаками. Сейчас все находят нынешнюю ситуацию неприемлемой и далеко не идеальной. Но камеры помогут собрать больше данных о видах и морской среде, которые подвергаются риску».

Эти камеры также позволят узнать, где и когда совершается так называемый "случайный прилов". Мнения профессионалы рыбной ловли разделились. Большинство из них считает, что использование этих устройств должно быть добровольным.

«Это была бы очень широкомасштабная операция – оборудовать камерами все промысловые суда, может быть, тысячи судов, просто, чтобы увидеть, насколько велика проблема, - сказал вице-президент организации рыбаков Europêche Жерар ван Бальсфорт. – Но есть более простые способы добиться такого же результата и даже сделать больше. Можно разместить наблюдателей на борту. Такое уже делается. А ставить камеры на суда, чтобы предотвратить случайный прилов дельфинов, это немного, я бы сказал, странно ».

Камеры уже используются для подобного наблюдения в Австралии, Канаде или США. Авторы петиции считают, что это поможет еще активнее привлекать европейских рыбаков к охране природы.