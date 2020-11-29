Сшить костюм онлайн

Как и все предприятия во всем мире, швейные ателье и модные дома сильно пострадали от пандемии COVID-19. Выручка этого традиционного лондонского ателье по пошиву эксклюзивных костюмов в престижном районе Мейфэр, который считается центром британской мужской моды, по сравнению с прошлым годом сократилась на 65%.

"Потери наши были внушительные и мгновенные, с 23 марта словно разом выключили свет", - говорит Тадж Фулл, директор по продажам дома Huntsman.

Из своего ателье на лондонской Сэвил-Роу закройщик Huntsman Дарио Карнера проводит подгонку костюма. Но клиент находится за тысячу километров от него, в Сеуле. Пандемия ограничила международные поездки, и портные дома, история которого насчитывает более 170 лет, стали использовать новейшие технологии. Примерка одежды проводится при помощи робота телеприсутствия.

"Очень полезно и даже более, чем полезно то, что мы таким образом можем получать снимки, изображения того, что мы видим. Так что вместо того, чтобы стараться запомнить, а потом воспроизвести то, что вы видели, у вас всегда перед глазами реальное избражение", - объясняет Карнера.

Робот, названный мистером Хэммиком в честь знаменитого закройшика Huntsman 70-х годов, был создан калифорнийской компанией OhmniLabs. Экран и камера высокого разрешения позволяют Карнере общаться с клиентами. Помогает ему ассистент, который снимает мерки. Карнера использует сенсорную панель своего ноутбука, чтобы управлять роботом в сеульском ателье.

"В Сеуле мы обычно бываем четыре раза в год. А теперь, когда у нас есть такой робот, вместо того, чтобы ждать нашего следующего приезда, клиент, если ему это нужно срочно, может сразу же заказать у нас костюм, и мы начнём над ним работать", - говорит Карнера.

Закройщики поначалу были настроены скептически, но робот постепенно их всех покорил. Теперь дом Huntsman предлагает свои онлайн услуги не только в Сеуле. На очереди Шанхай, Пекин, Гонконг и Сингапур.