Во Франции разгорелся скандал вокруг полиции

Во французском Нанте прошла масштабная акция протеста против законопроекта о "Всеобъемлющей безопасности". Во вторник он был принят в первом чтении нижней палатой парламента.

Статья 24 спорного законопроекта предусматривает уголовную ответственность за публикацию изображений полицейских при исполнении в целях нанести ущерб их "физической или психологической неприкосновенности".

Против выступили французские СМИ, опасающиеся ограничений при освещении действий полиции.

Сторонники закона, прежде всего министр внутренних дел Жеральд Дарманен, говорят, что необходимо защитить личность сотрудников правопорядка, которые подвергаются риску преследования, угроз и насилия.

Премьер-министр Жан Костекс уже заявил, что формулировка статьи будет пересмотрена.

Скандал вокруг закона разгорелся с новой силой после публикации видеокадров избиения полицией темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера в его студии в Париже.

Сначала обвиняемым считался сам Зеклер, но после опубликованных кадров, под стражу были взяты четверо полицейских в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий и подлоге.