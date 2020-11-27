Новая старая мельница: водяной в придачу

Древняя мельница заработала опять: жернова, которым больше трёхсот лет, снова мелют муку. Водяную мельницу в селе Красниково Курской области построили в самом начале XVIII века, и она с незначительными изменениями умудрилась пережить все невзгоды, войны и смены власти: и при помещиках, и при большевиках; во время войны кормила партизан; работала и в колхозе, и после того, как колхоз развалился вместе с Советским Союзом.

Сергей Ешин, мельник, реставратор и директор музея:

"Иногда мельницу просто запускали ради интереса, просто для того, чтобы посмотреть, как она работает, без зерна, а это категорически запрещено. Жернова были в очень плачевном состоянии, и я больше недели с ними работал, чтобы привести их в нормальный вид".

Последний хозяин мельницы умер в 2007 году. За несколько лет до того её объявили памятником истории и культуры. После короткого, по меркам её жизни, перерыва мельница вновь даёт муку, из которой тут же пекут хлеб.

Сегодня она — одна из немногих в России мельниц такого возраста и чуть ли не единственная — работающая.

Сергей Ешин, мельник, реставратор и директор музея:

"Это мука грубого помола, пока ещё мука с отрубями, и из неё можно печь только грубый крестьянский хлеб или грубые лепёшки. Это сейчас мы знаем, что хлеб с отрубями очень полезен; а раньше крестьяне его ели просто потому, что не могли себе позволить слишком много муки смолоть и просеять".

Главный реставратор и новый хозяин — потомственный мельник из-под Пскова. По его словам, присматривать за столь древним сооружением невозможно без общения со столь же древними духами. Местный водяной, например, очень любит сало: если его не подкармливать, запросто слижет смазку с колеса.