Избиение Мишеля Зеклера: 4 полицейских взяты под стражу

4 парижских полицейских взяты под стражу в рамках расследования дела о превышении полномочий, которое проводит генеральная инспекция национальной полиции Франции. Полицейские подозреваются в избиение чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера и в служебном подлоге.

Инцидент произошел в 17-м округе Парижа еще 21 ноября, но расследование в отношении полицейских было открыто только в четверг поле публикации виде. А в начале подозреваемым был сам Зеклер, который был взят под стражу по обвинению в нападении на должностных лиц при исполнении обязанностей и неповиновении.

Фабьен Ванемельрик, генеральный секретарь профсоюза полицейских «Альянс»: «Конечно, посмотрев такое видео можно быстро занять позицию, потому что оно возмущает всех, в том числе других полицейских. К сожалению, сейчас мы склонны так поступать, но не нужно полагаться только на одно изображение».

По словам Мишеля Зиклера, полицейский патруль направился к нему на улице, так как он был медицинской маски, что запрещено действующими. После того как он укрылся в здании собственной музыкальной студии, полицейские последовали за ним и применили против него насилие, хотя, по словам пострадавшего он не оказывал сопротивления. Нанесение побоев продолжалось на улице, куда Мишель был выведен силой. По его словам, избиение сопровождалось оскорблениями расистского характера.

С резким осуждением поведения полицейских уже выступил президент Франции Эммануэль Макрон.