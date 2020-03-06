Дубай, опора финтех-стартапов

Мировой финансовый ландшафт переживает беспрецедентный сдвиг. Движущей силой этого процесса являются финансовые технологии или Финтех. Финтех - развивающаяся отрасль, которая бросает вызов традиционным финансовым услугам посредством инноваций. Благодаря инвестициям в сотни миллионов, мегатехническим мероприятиям круглый год и бизнес-ускорителям, предназначенным для запуска стартапов на мировой арене, Дубай зарекомендовал себя как ведущий центр Финтех в регионе.

По состоянию на 2018 год Объединенные Арабские Эмираты стали домом для почти половины стартапов Финтех Ближнего Востока и Северной Африки. На ОАЭ в 2019 году приходилось 47% инвестиций Финтех в регионе. За этот период Эмираты собрали колоссальные 69% финансирования.

Финтех бросает вызов крупным банкам благодаря инновациям в таких областях, как мобильная телефония и Большие данные. Но что нужно для процветания финтех-стартапов?

Раджа аль-Мазруэи, исполнительный вице-президент DIFC FINTECH HIVE: "Для привлечения стартапов, особенно в сфере технологий, вам необходимо создать привлекательную экосистему, которая позволит им получить доступ к этому сектору. Это - доступ к регулированию и доступ к финансированию, и Дубайский международный финансовый центр создал фонд в 100 миллионов долларов, предназначенный для инвестиций в Финтех. Здесь и начинается наша программа бизнес-ускорителей, где мы даем возможность начинающим компаниям предлагать свои решения более чем 22 финансовым учреждениям".

Талаль Таббаа, глава компании JIBREL NETWORK: "Участие в программе Финтех Дубайского международного финансового центра нам определенно очень помогло, прежде всего, в плане мягкой посадки, виз, субсидируемых офисных площадей. Они это действительно хорошо продумали. Мы создавали компании в Швейцарии, в России, в США, в Бахрейне, в Иордании, но создание в Дубае, вероятно, было лучшим опытом".

Одно из главных сетевых мероприятий, привлекающих начинающие компании Финтех, - конференция STEP в Дубае.

Раи Даргхам, генеральный директор и основатель STEP GROUP: "Идея состоит в том, чтобы превратить Дубай в глобальный центр стартапов, демонстрирующий лучшие из новых компаний и технологий в регионе и в Дубае".

Один из финтех-стартапов, который оставил свой след на конференции STEP этого года, - Sarwa. Он родился на Дубайской финтех-платформе и с момента запуска в 2018 году добился стремительного роста.

Надин Межер, глава компании SARWA: "SARWA - это робот-консультант. В основном, мы помогаем людям инвестировать их деньги на международных рынках. Вы просто заходите на наш веб-сайт и отвечаете на определенные вопросы. Исходя из этого, мы оцениваем ваш профиль риска и рекомендуем портфель инвестиций. Вы принимаете его, получаете ваш счет и все - ваши деньги вкладываются в международные рынки. Мы наблюдаем рост примерно на 20 процентов в месяц".

Венчурный фонд "500 стартапов" - это более 2 тысяч инвестиций, охватывающих более 75 стран, и 370 миллионов евро в активах, которыми он управляет. Мы спросили одного из его партнеров, что ему необходимо увидеть в стартапе, прежде чем достать чековую книжку или банковское приложение.

Хассан Хайдер, венчурный фонд "500 стартапов": "Честно говоря, самое главное - это качество команды. И дело не в воспитании, не в родословной или чем-то таком. Главное - насколько активны эти люди. Намерены ли они добиться успеха любой ценой? Смогут ли они преуспеть, несмотря на все препятствия, которые будут перед ними? Поэтому мы ищем искру, страсть, решимость и некоторые признаки того, что они уже что-то сделали. Что они не просто сидят дома со своей идеей. Что они уже действительно вышли на рынок и заполучили несколько клиентов, несколько пользователей".

Некоторые банки пытаются идти в ногу с темпами инноваций в финансовом секторе. Но к ним подбираются стартапы, стремящиеся изменить существующую систему.

Мирна Слейман, глава компании FINTECH GALAXY: "Потребителям больше не нравятся традиционные способы банковского обслуживания. Все банки сейчас чувствуют жар технологий и разрушения. И в какой-то момент им приходится определять, с кем сотрудничать. Что мы делаем, так это проводим разведку, проверяем финтех-компании, мы их знаем, и проводим сопоставление между ними и банковскими учреждениями".

На фоне того, как финтех-стартапы продолжают разрушать саму структуру финансового мира, многие авторитетные учреждения, похоже, все больше берут на вооружение древнюю мудрость: "Если не можешь победить врага, сделай его своим другом".