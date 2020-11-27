COVID-19 в Европе: итоги недели

Великобритания снимает часть ограничений в нескольких районах страны, в том числе и в столице Лондоне. Но более 40% населения всё ещё вынуждено соблюдать жёсткий карантин. Власти оставшихся в изоляции регионов сообщают о больших проблемах с бизнесом и об общей подавленности населения. Несмотря на то, что многие поддерживают решение ввести ограничения, длительное их действие отражается на психологичесом состоянии людей.

Премьер-министр Борис Джонсон призывает проявить сознательность:

"Надо всеми силами сохранять бдительность, не расслабляться. Если мы ослабим хватку на шее этого зверя, то он набросится на нас в самом неожиданном месте и с ещё большей яростью, чем это было до принятия карантинных мер осенью".

Во Франции часть ограничений остаётся в силе, но с субботы открываются магазины и увеличен радиус допустимых перемещений. Власти стараются избежать всплеска заражений коронавирусом, как это случилось после летних отпусков. За последнюю неделю суточное число инфицированных в стране снизилось. Но опасность не миновала, и премьер-министр Жан Кастекс предупреждает:

"Это не означает, что мы сможем отпраздновать Рождество или Новый год, как в предыдущие годы. По данным учёных и исходя из собственного опыта, полученного особенно летом, становится ясно, что именно все эти праздничные застолья и дружеские встречи, когда люди более расслаблены и как правило не носят маски- самые опасные. Поэтому крайне важно ограничить число гостей за праздничным столом и в целом избегать большого скопления людей".

В Хорватии закрываются бары и рестораны, сокращается допустмое число участников собраний. свадьбы запрещены, а на похоронах могут присутствовать не более 25 человек. Первую волну COVID-19 в стране удалось сдержать, но вторая оказалась более мощной.

В Германии общее число инфицированных превысило миллион.

Свои надежды бльшинство мировых парвительств свзяывают с вакциной против коронавируса. Оптимизм возрос после того, как объявили о по крайней мере трёх потенциально эффективных препаратах. Но теперь эти результаты проверяются на точность.