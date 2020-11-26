"Странные времена": американская модель потребления меняется

С "черной пятницы" в США начинается традиционный сезон распродаж, но в этом году все изменилось из-за пандемии коронавируса. "Странные времена — вот самые подходящие слова, чтобы описать происходящее", — говорит хозяйка магазинов игрушек Et Cetera Toys Нэнси Стэнек.

Санитарный кризис повлиял на модель потребления американцев. "Мы меньше времени проводим в помещении магазина", "Я почти все покупки делаю онлайн", — говорят клиенты.

Так что же покупают американцы во время пандемии? "Все, чтобы не скучать сидя дома. Мы точно теперь покупаем больше конструкторов Lego и пазлов", "Ничего блестящего мне нужно, ходить в таком платье все равно некуда".

И как изменились расходы? "В этом году мы потратим немного меньше, чем в прошлом", "Думаю, что потрачу 40% от обычной суммы".

На прошлой неделе власти штата Иллинойс ввели дополнительные ограничения для магазинов. Жителям Чикаго рекомендовано оставаться дома, это необязательное требование, но оно может убедить людей в необходимости проявлять бдительность.

"Думаю, что на этот раз в декабре не будет предпраздничного ажиотажа, как это происходит в обычное время", — говорит Нэнси Стэнек. По ее словам, пока дела в магазине идут неплохо, потому что она развивает систему онлайн-продаж и выдачи заказанных товаров. Но в таких больших магазинах как Macy's число клиентов резко сократилось, так как сотрудники офисов, расположенных в деловом центре города, теперь работают из дома.

"Да, мы боремся за выживание". Уильям Салаам пытается спасти свой бутик Bronzeville и делает все возможное , чтобы оcовить онлайн-рекламу. о черной пятнице можно забыть , скидки действуют на все в течении месяца. "Этот год станет проверкой на силу воли, на верy в бога и на стрессоустойчивость", — говорит он.

Но в соседнем штат Висконсин не действуют практически никакие ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"В законодательном собрании штата преобладают республиканцы и они смогли отклонить указ губернатора-демократа о сокращении пропускной способности магазинов и ограничений на передвижение людей", — передает корреспондент Euronews Энди Розген.

Но у местных предпринимателей почти такие такие проблемы, как и у соседей в Иллинойсе.

"Я доволен, если не теряю хотя бы 500 долларов в неделю". В своей парикмахерской Фрэнк Фэни решил ввести ограничения самостоятельно, чтобы обезопасить клиентов. "Слава богу я в бизнесе уже 55 лет, иначе мне бы не поздоровилось", — говорит он.

И пока пандемия не закончится, Фэни, как и все другие представители малого и среднего бизнеса, надеются удержаться на плаву за счет праздничных распродаж.