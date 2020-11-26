Сотни пожизненных сроков по делу о попытке переворота

В Турции 337 человек приговорены к пожизненному заключению в рамках масштабного судебного процесса по делу о попытке военного переворота в июле 2016 года. Многие из приговоренных — пилоты и летчики-курсанты ВВС республики, которые несли службу на авиабазе Акынджи близ Анкары.

Бушра Ташкыран, невеста лейтенанта Юнуса Киличаслана, проходившего обучение на истребителе F-16, говорит: "Летчики-курсанты были приговорены к пожизненному заключению, несмотря на то, что они не принимали участия в попытке переворота. Они закрылись в комнате после полуночи, чтобы не содействовать его участникам. Некоторые хотели бежать, несмотря на то что им угрожали оружием. Они провели в тюрьме четыре с половиной года, некоторых из них подвергали пыткам, но они ничего не говорили".

Многие бывшие офицеры вооруженных сил страны, которые, по обвинениям прокуратуры, принимали непосредственное участие в боевых действиях в Анкаре, получили от 3 до 79 пожизненных сроков. Всего по этому делу проходят около 500 обвиняемых. 60 человек приговорены к другим срокам, 75 —оправданы.

Основное противостояние в ходе попытки переворота развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в произошедшем своего бывшего соратника, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в изгнании в США и все обвинения отвергает.

В рамках расследования были задержаны десятки тысяч человек, 140 тысяч были уволены.

289 судебных процессов уже закончились, еще 10 продолжаются. К пожизненному заключению были были приговорены около трех тысяч обвиняемых.