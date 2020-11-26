Евросоюз укрепляет свой цифровой суверенитет

Брюссель хочет усилить свой контроль над создаваемой и обращающейся в Евросоюзе компьютерной информацией и тем самым укрепить цифровой суверенитет Евросоюза, а также получить от этого максимум экономической выгоды. Об этом объявила вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер:

«Вводимые нами правила создадут систему управления, в рамках которой держатели данных смогут ими добровольно делиться и поддерживать общие европейские информационные пространства. Это облегчит малому и крупному бизнесу доступ к данным, сократит время и стоимость такого доступа ".

Эти правила, получившие название "Акт об управлении данными", могут увеличить экономическую ценность обмена информацией на 7-11 миллиардов евро в год к 2028 году. Будут открыты девять общедоступных цифровых пространств - от промышленности до энергетики, от здравоохранения до борьбы с изменением климата. Они станут регулируемой европейцами альтернативой огромным хранилищам данных, которые принадлежат американским технологическими гигантам, такими как Google, Facebook и Amazon.

Эстель Маас из общественной организации «Доступ сейчас» считает этот шаг Брюсселя прогрессивным:

«Мы видим фундаментальный сдвиг в подходе Европейского Союза к использованию личных данных и данных в целом. Ранее этот подход был сосредоточен на сохранении конфиденциальности этой информации и был связан с принятием Общего регламента защиты данных. А эти новые предложения направлены на обмен этой информацией и создании экономики данных ».

9 декабря Еврокомиссия представит ещё одно предложение в этой сфере, так называемый Акт о цифровых услугах.

Депутат Европарламента от Народной партии Аксель Восс считает, что это будет способствовать укреплению европейского информационного суверенитета:

"Пока мы как начинка бутерброда, зажатая между Китаем и США. Европа пока плохо оборудована. Но теперь у нас появится стратегия, которая нам нужна, чтобы выжить в эпоху цифровых технологий, поскольку мы сильно отстали".

Депутаты будут подробно обсуждать эти предложения предстоящей зимой. Именно Европарламенту предстоит проголосовать за новые цифровые акты, которые должны быть одобрены национальными правительствами прежде, чем они вступят в силу.