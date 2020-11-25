Бизнес надеется на предпраздничную торговлю

В этом году из-за пандемии коронавируса предпраздничная суета в европейских странах будет выглядеть совсем иначе —традиционные рождественские рынки закрыты, в магазинах будут действовать строгие санитарные правила.

Во Франции ритейлеры добились смягчения ограничений. чтобы хоть как-то наладить бизнес, пострадавший от локдаунов.

Директор магазина игрушек в Париж Софи Патьё говорит: "Наша выручка пока составляет лишь половину средних ежемесячных показателей. Но все равно мы рады, потому что модель потребления меняется, в другое время люди посещали бы коммерческие сайты, но мы заметили, что в последнее время покупатели предпочитают выбирать товар сами и заказывать в таких небольших магазинах как наш".

По оценкам экспертов, в этом году жители Франции планируют потратить в праздничные период 603 евро, это на 54 евро больше, чем в прошлом году. Больше половины этой суммы предназначено на подарки.

По данным Ассоциации ритейлеров ЕС, на четыре недели перед праздниками приходится от 20 до 50% годового объема продаж.

Торговец цветами Паскаль Мютэль говорит: "Для нас очень важно. что мы можем открыть двери в эти выходные, мы эту новость восприняли с большим облегчением, в предстоящие четыре недели нужно постараться заработать столько же, сколько мы обычно получаем за шесть недель. Но мы надеемся, что все будет хорошо".

По данным аналитиков, из-за пандемии 40% европейских потребителей столкнулись с падением семейных доходов, в результате чего 38% планируют сократить траты в ближайшие месяцы. В странах, наиболее пострадавших от коронавируса, эта цифра еще больше: 56% в Испании, 43% в Великобритании, 42% в Италии.

Несмотря на скорое появление вакцин, предприниматели и потребители еще долго время будут ощущать на себе влияние кризиса, к которому привела пандемия.