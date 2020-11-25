"Грэмми-2021": лидеры по числу номинаций

Номинантов на "Грэмми-2021" объявила Национальная академия искусства и техники звукозаписи США. Абсолютный лидер по числу номинаций - американская певица Бейонсе.

Она будет бороться за музыкального "Оскара" в 9 категориях, включая одну из самых престижных - "Запись года" с песней Black Parade, ставшей гимном протестов под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение".

Следом идет британка Дуа Липа. 25-летняя певица и автор песен, удостоенная "Грэмми" как лучший новый исполнитель два года назад, теперь претендует на шесть наград.

Так, её пластинка Future Nostalgia представлена в категории "Альбом года" . Здесь один из конкурентов Дуа Липы - кантри-поп-певица Тейлор Свифт. Её альбом Folklore записанный в самоизоляции, установил множество рекордов по числу прослушиваний на стриминговых сервисах и даже был занесён в Книгу рекордов Гиннеса.

У Свифт - тоже шесть номинаций. Как и у американского рэпера Родди Рича. Его композиция The Box может стать "Песней года". А сингл Rockstar, записанный с DaBaby в списке номинантов в категории "Рекорд года".

Среди претендентов Грэмми есть россияне - пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев.

63-я церемония вручения премии состоится в воскресенье, 31 января.