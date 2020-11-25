ФСБ заявляет о предотвращении терактов в Москве и Подмосковье. Нападения, как утверждают в ведомстве, готовили сторонники террористической группировки «Исламское государство», которые создали в России её ячейку. Во Владимирской области задержан один из предполагаемых членов организации — это выходец из Центральной Азии. В сообщении ФСБ сказано, что в ходе обысков правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Где и когда конкретно предполагаемые сторонники ИГИЛ намеревались совершить теракты, не уточняется. Позицию подозреваемого ФСБ не приводит, не отмечается также, что он согласился признать вину. Согласно официальным данным, спецслужбы разыскивают его возможных сообщников.