Брюссель и Лондон спорят о рыболовстве на торговых переговорах

Вопрос о правилах рыболовства после завершения переходного периода после "брексита" остается одним из наиболее сложных на торговых переговорах между Лондоном и Брюсселем. Лондон требует ежегодного согласования со странами ЕС квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании и существенно увеличить квоты для британской рыболовецкой отрасли.

"Наша позиция по рыболовству не изменилась. Мы сможем добиться прогресса лишь в том случае, если ЕС признает реальное положение вещей и наше право контролировать доступ к нашим водам. На данном этапе крайне важно это подчеркнуть", — заявил глава британского правительства Борис Джонсон.

В Брюсселе подчеркивают, что Евросоюз хорошо подготовлен к сценарию без сделки, но говорят о возможных уступках, если европейский рыболовный флот получит необходимые гарантии.

"Важными для европейской стороны остаются вопросы, связанные с равноправным партнерством, регулированием и рыболовством, — отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. —У нас распоряжении мало времени, мы сделаем все возможное, чтобы заключить соглашение, мы готовы проявить изобретательность, но мы не готовы ставить под вопрос целостность нашего единого рынка".

По данным британских СМИ, стороны согласовали 95% всех пунктов документа но пока не могут договориться о распределении квот на вылов рыбы и обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний. Переходный период заканчивается 31 декабря.