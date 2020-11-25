Европарламент проголосовал за право на ремонт электротехники

Сломавшийся мобильный телефон, компьютер или телевизор часто приходится выбрасывать, загрязняя тем самым окружающую среду. Чинить электронику слишком сложно или дорого. В среду Европейский парламент утвердил документ, требу.щий, чтобы такой ремонт был доступным для граждан и оправданным в денежном отношении. Работник брюссельской мастерской подозревает, что многие производители намеренно не поставляют запасные части:

«Самая распространённая проблема – это когда люди роняют телефон в туалет или разбивают экран, - сказал Арег Бадалян. - Мы можем заменить стекло и батарею, починить разъём для зарядки. Другие детали заказывать трудно. Так что мы делаем только основной ремонт".

Согласно недавнему опросу службы Eurobarometer, 8 из 10 европейцев считают, что производители обязаны облегчить ремонт цифрового оборудования. В среду за это проголосовало большинство евродепутатов. Они отметили при этом, что ЕС производит больше электронных отходов, чем когда-либо прежде.

Активист компании "Право на ремонт" считает, что это шаг в верном направлении:

"Несмотря на четкое политическое расхождение по этому вопросу между консерваторами и сторонниками прогресса, Европарламент подтвердил свою репутацию защитника прав потребителей и окружающей среды", - сказала Хлоя Миколайчак.

Одобренный депутатами документ требует во-первых, указывать ожидаемый срок службы устройства и информации о том, как его отремонтировать; во-вторых, покончить с так называемым «планируемым устареванием», которое преждевременно делает негодной бытовую технику.

Нарушение этих требованием может стать основанием для разбирательства в суде. Теперь Еврокомиссии предстоит на основе этого документа разработать законодательство.