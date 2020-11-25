Срочная новость
This content is not available in your region

Брюссельское бюро

Европарламент проголосовал за право на ремонт электротехники

Access to the comments Комментарии
 Jack Parrock
euronews_icons_loading
Европарламент проголосовал за право на ремонт электротехники
Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Сломавшийся мобильный телефон, компьютер или телевизор часто приходится выбрасывать, загрязняя тем самым окружающую среду. Чинить электронику слишком сложно или дорого. В среду Европейский парламент утвердил документ, требу.щий, чтобы такой ремонт был доступным для граждан и оправданным в денежном отношении. Работник брюссельской мастерской подозревает, что многие производители намеренно не поставляют запасные части:

«Самая распространённая проблема – это когда люди роняют телефон в туалет или разбивают экран, - сказал Арег Бадалян. - Мы можем заменить стекло и батарею, починить разъём для зарядки. Другие детали заказывать трудно. Так что мы делаем только основной ремонт".

Согласно недавнему опросу службы Eurobarometer, 8 из 10 европейцев считают, что производители обязаны облегчить ремонт цифрового оборудования. В среду за это проголосовало большинство евродепутатов. Они отметили при этом, что ЕС производит больше электронных отходов, чем когда-либо прежде.

Активист компании "Право на ремонт" считает, что это шаг в верном направлении:

"Несмотря на четкое политическое расхождение по этому вопросу между консерваторами и сторонниками прогресса, Европарламент подтвердил свою репутацию защитника прав потребителей и окружающей среды", - сказала Хлоя Миколайчак.

Одобренный депутатами документ требует во-первых, указывать ожидаемый срок службы устройства и информации о том, как его отремонтировать; во-вторых, покончить с так называемым «планируемым устареванием», которое преждевременно делает негодной бытовую технику.

Нарушение этих требованием может стать основанием для разбирательства в суде. Теперь Еврокомиссии предстоит на основе этого документа разработать законодательство.