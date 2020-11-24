Министром финансов крупнейшей экономики мира может стать женщина. По данным американских СМИ, избранный президент США Демократ Джо Байден выдвинет экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен кандидатом на эту должность в своей администрации.

В случае одобрения Сенатом Конгресса США 74-летняя Йеллен вновь станет первой женщиной на руководящем посту в экономике и на этот раз будет решать задачи, связанные с самым глубоким со времен Великой депрессии кризисом и вести торговые переговоры с Китаем. По мнению многих международных наблюдателей, Джанет Йеллен идеально подходит на эту роль. Эксперты отмечают, что планы Байдена по назначению Йеллен означают, что избранный президент рассчитывает самым активным образом решать проблемы, связанные с восстановлением американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Одной из главных задач для будущего министра финансов станет продвижение в сенате экономической повестки Байдена, в частности, повышение налогов для богатых и инвестиции в меры по борьбе с глобальным изменением климата, а также решение вопроса о продлении сроков антикризисных программ, реализуемых Федеральной резервной системой.