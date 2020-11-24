Барон Сибирский: бизнесмен Евгений Лебедев получил почетный титул от Елизаветы II

Бизнесмен Евгений Лебедев стал бароном Хэмптонским и Сибирским. Этот титул ему присвоила королева Великобритании Елизавета Вторая. Об этом стало известно из правительственного бюллетеня The Gazette.

"Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной Большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", — гласит объявление.

Евгений Лебедев на вручении премии Evening Standard. 2011 год. Jonathan Short/AP

Евгений — сын российского бизнесмена и бывшего офицера ПГУ КГБ СССР Александра Лебедева от первого брака — с 8 лет проживает в Лондоне и имеет как российское, так и британское гражданство (с 2010 года).

Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован на получение пэрства действующим премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном за его заслуги в развитии медиаиндустрии и благотворительность.

Британские СМИ писали, что он хотел, чтобы в титуле значилось слово "Московский" (Лебедев родился в Москве), но по правилам разрешение на использование иностранного географического названия должно давать правительство соответствующей страны.

Дарованный королевой титул барона предполагает пожизненное пэрство и дает право заседать в Палате лордов британского парламента от независимой партии. Но чтобы стать членом Палаты лордов, Лебедеву еще необходимо пройти процедуру введения в палату. В ходе церемонии ее новый член, сопровождаемый двумя поручителями и облаченный в так называемую горностаевую мантию, в действительности отороченную кроличьим мехом, представляется другим парламентариям. После этого он обязан присягнуть на верность монарху, получая право участвовать в заседаниях палаты и голосовать.

Всего в Палате лордов около 800 человек, но их количество не ограничено. Это формально верхняя палата парламента, но отклонять законопроекты, уже одобренные Палатой общин, она не может. Но при этом пэры могут значительно затянуть принятие документа и даже склонить Палату общин его пересмотреть.

Лебедев с актрисой Джоэли Ричардсон и комиком Дэвидом Уоллиамсом на Неделе моды в Лондоне. 2009 год ALASTAIR GRANT/AP2009

Кроме медиабизнеса Лебедев также владеет рестораном японской кухни Sake no Hana в Лондоне и бутик-отелем Palazzo Terra Nova в Умбрии, Италия.

Лебедев — основатель и председатель Фонда Раисы Горбачевой, помогающего больным онкологией детям. Он был организатором нескольких благотворительных акций, в рамках которых было собрано более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

"Выступая вскоре после своего назначения, он заявил, что испытывает «большую гордость» за то, что стал первым пэром из России, и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова", — пишет Standart.