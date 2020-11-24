Евросоюз закупит 160 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna

Еврокомиссия (ЕК) согласовала и в среду утвердит шестой контракт по предзаказу вакцин от коронавируса - с американской компанией Moderna на 160 млн доз. Об этом объявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Завтра мы утвердим новый контракт по предзаказу вакцины от коронавируса. Он позволит нам получить до 160 млн доз от компании Moderna", - заявила она, подчеркнув, что до поступления вакцины европейским гражданам еще должна быть подтверждена ее безопасность и эффективность.

Ранее американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна почти на 95%. В ближайшие недели производитель рассчитывает зарегистрировать препарат.