Лукашенко предали анафеме

Глава неканонической Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав объявил анафему Александру Лукашенко. Архиепископ зачитал соответствующее архиерейское послание с кафедры собора Кирилла Туровского в Торонто. Лукашенко он назвал «самозванцем, одержимым дьяволом», «диктатором», убийцей» и «палачом». Святослав обвиняет его в «кровавых расправах над мирным населением на улицах и в тюрьмах», а также в продолжении политики большевиков, разрушении памятников и нарушении заповедей.

Святослав Логин призвал всех, кто служит Александру Лукашенко, не подчиняться «преступным приказам» под угрозой проклятия и наказания в загробной жизни. Борьбу за смену власти предстоятель церкви рассматривает как противостояние злу и лжи «во благо, за свободу и независимость нашей страны».

В августе глава Белорусской православной церкви Московского патриархата митрополит Павел призывал Лукашенко остановить насилие, а затем навещал в больнице пострадавших от действий силовиков. «Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом!» — приводила его слова пресс-служба БПЦ. Через неделю Павел был освобождён от должности по решению Священного Синода РПЦ и назначен главой Кубанской митрополии. Нового предстоятеля Белорусской православной церкви Вениамина Александр Лукашенко лично предостерёг от выступлений против государства, приведя в пример ситуацию с католическим митрополитом.

В конце августа белорусские пограничники не позволили вернуться в республику из Польши архиепископу-митрополиту Римско-католической церкви Тадеушу Кондрусевичу. На следующий день Лукашенко обвинил его в мошенничестве при получении белорусского гражданства и в попытках разрушить страну. Кондрусевич, по словам Лукашенко, «в политику влез и потащил за собой верующих католиков».

Сам глава Минско-Могилёвской митрополии отвечал, что инструкции давать ему может только папа римский, в то время как церковь отделена от государства. Он подчеркнул, что ездил в Польшу на богослужения, причём не заезжал в Варшаву. «Мы служим, конечно, государству, я служу Беларуси. Во всех своих призывах я обращался к людям, чтобы не было насилия, не было мести, чтобы было прощение», — говорил Кондрусевич в интервью «Настоящему времени».

Протесты против Александра Лукашенко не прекращаются с президентских выборов 9 августа. Центризбирком объявил о переизбрании действующего главы государства, который, согласно этим данным, получил более 80% голосов при явке 84%. Его главный оппонент на выборах Светлана Тихановская настаивает на своей победе, причём со значительным перевесом. Евросоюз не признаёт переизбрание Лукашенко и считает выборы сфальсифицированными.