Бильбао: Василий Кандинский в гостях у Соломона Гуггенхайма

Музей Гуггенхайма в Бильбао считается филиалом знаменитого собрания американского мецената в Нью-Йорке.

В залах здания, построенного Фрэнком Гэри, развернута экспозиция работ Василия Кандинского.

Соломон Гуггенхайм, богач и любитель искусства, ценил гений мэтра, ставя его выше и Брака, и Мондриана. По мнению Гуггенхайма, именно Кандинский был "ледоколом, прокладывавшим новые пути в искусстве".

Для самого Кандинского форма была равна пространству, то есть содержанию. Вторым важнейшим фактором художественного языка он полагал краски.

Вернисаж проходил - в связи с пандемией - виртуально.

Для куратора Меган Фонтанеллы нынешняя экспозиция Кандинского - вторая, первая, которую она представила пять лет назад в Нью-Йорке, вызвала фурор.

Сам Соломон Гуггенхайм на протяжении многих лет покупал работы Кандинского, в его собрании находится свыше ста произведений, как еще называют мэтра, "отца абстрактного искусства".

В залах музея в Бильбао выставлено более 60 полотен.

Виртуальный тур позволяет изучать детали и нюансы каждого представленного холста. Три года назад на "Сотбис" работа Кандинского "Картина с белыми линиями", став топ-лотом аукциона, была продана за почти 42 млн долларов.

Меган Фонтанелла, куратор выставки, заключает: "Мы пользовались запасниками Фонда Гуггенхайма, тут показаны практически все основные произведения Кандинского, определившие во многом пути развития искусства на много десятилетий вперед".

Посетить выставку можно пока лишь виртуально, достаточно воспользоваться социальными сетями самого музейного учреждения. Двери экспозиции открыты до 23 мая будущего года.