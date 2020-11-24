Евросоюз планирует интегрировать мигрантов с помощью местных

Европейская комиссия начала осуществлять свой План действий по интеграции мигрантов. Вовлекать в общественную жизнь будут только тех, кто имеет право остаться. Еврокомиссар ЕС по внутренним делам подчеркнула, что в этом процессе должны заинтересованно участвовать как вновь прибывшие, так и местные жители:

«Для танго нужны двое, - сказала Илва Йоханссон. - Ожидания должны быть двусторонними. У каждого есть права, и у каждого есть обязанности».

Комиссия определила четыре области, в которых чаще всего бывает дискриминация и где необходимо участие властей и работодателей: образование и повышение квалификации; трудоустройство; доступ к медицинским услугам; помощь в аренде или приобретении жилья.

В Плане есть специальная глава, посвященная интеграции женщин.

Сегодня около 34 млн жителей Евросоюза родились за его пределами, что составляет 8% населения.

Руководители Евросоюза считают, что рабочая сила со стороны ему необходима с экономической точки зрения, поскольку его население стареет. Вице-председатель Еврокомиссии, отвечающий за европейский образ жизни, добавляет, что мигранты и беженцы способствуют укреплению местного общества:

«Интеграция и вовлечение помогут нам бороться с ксенофобией, изоляцией, радикализацией и отношению типа "они против нас", - сказал Маргаритис Схинас. - Нам необходимо укреплять взаимное уважение и развивать у мигрантов чувство принадлежности».

Директор неправительственной организации, работающей с мигрантами, приветствовала План, но отметила, что в нём отсутствуют юридически обязательные меры, и он недостаточно конкретен:

"Амбиции есть, слова есть, есть желание сделать общество более сплочённым, но как этого добиться? - говорит Анила Нур. - Как обеспечить например, справедливое представительство беженцев и мигрантов во власти и других значимых сферах. Как обеспечить гендерное равенство? Остаются такие большие вопросы».

План направлен на предоставление странам-членам денег и рекомендаций для успешной интеграции мигрантов. Он сам является дополнением к Пакту о миграции и убежище, который предусматривает усиления пограничного контроля и осуществление репатриации тех, кто не имеет права остаться в Евросоюзе.