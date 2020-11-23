Воздух в Евросоюзе становится чище

Воздух, которым дышат европейцы, становится лучше. Это явствует из годового отчета, опубликованного в понедельник Европейским агентством по окружающей среде. В нём подчеркивается, что, за исключением озона, выбросы вредных газов и концентрация загрязняющих веществ в атмосфере в последние десять лет снижались.

«Сокращение объёма взвешенных частиц в целом по всей Европе составляет 22%, - сказал эксперт Агентства по качеству воздуха Альберто Гонсалес Ортис. – У нас снижается также уровень двуокиси азота, которая образуется, главным образом, из-за дорожного движения. В целом транспортный выхлоп сократился примерно на 24% ".

Однако меньший вклад в очищение воздуха вносят сельское хозяйство и отопление жилых домов. Отчёт основан на данных, собранных в 2018 году. Поэтому в нём не отражено влияние на качество воздуха мер, принятых в нынешнем году против распространения коронавируса. Вместе с тем, у агентства имеется информация об этом на апрель.

«Мы наблюдаем снижение до 70% концентрации двуокиси азота на пунктах проверки транспорта в Испании и Италии, где карантинные меры были самыми строгими, - продолжал испанский эксперт. - Мы также отметили уменьшение объёма частиц, не столь большое, как двуокиси азота - до 35%".

В 2018 году от загрязнения воздуха преждевременно умерло в ЕС 379 тысяч человек. Но Европейское агентство подчеркивает, что благодаря усилиям стран-членов и местных властей, в 2018 году удалось предотвратить 60 тысяч таких смертей.