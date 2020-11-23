Скандал в ФИФА: глава CAF отстранен от любой деятельности, связанной с футболом

Глава Африканской конфедерации футбола и вице-президент Международной федерации футбола Ахмад Ахмад отстранен от любой деятельности, связанный с этим видом спорта, сроком на пять лет.

Решение о дисквалификации функционера приняла судебная палата независимого комитета ФИФА по этике на основании дисциплинарного расследования. Ахмад был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, незаконном присвоении средств и принятии или предложении подарков на своем посту.

Кроме 5-летнего запрета на футбольную деятельность, Ахмад оштрафован на 200 тысяч швейцарских франков (более чем 180 тысяч евро). Полная мотивировочная часть вердикта будет сообщена Ахмаду в течение двух месяцев.