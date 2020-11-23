Взгляд премьер-министра Ирландии на переговоры о "брексите"

Переговоры о будущих отношениях Евросоюза с вышедшей из него Великобританией находятся в стадии завершения. Но до сих пор не ясно, удастся ли сторонам заключить соглашение. О значении этой сделки в интервью Euronews сказал премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

"Я считаю это важным, учитывая, как много поставлено на карту, как велики будут последствия. Я бы сказал, что они могут быть отрицательными для экономики Соединённого Королевства, для Ирландии и для Европы. Поэтому мы должны использовать всё оставшееся время, чтобы прийти к соглашению. Скажу прямо – провал попыток заключить сделку причинит большей ущерб нашей экономике, экономика Великобритании, да и всей Европы. Политики несут ответственность перед своими народами. Поэтому мы должны использовать время так полно, как мы можем".

«Нерешёнными вопросами остаются рыболовство, игра на равные условиях, государственные субсидии и разрешение споров, - говорит корреспондент Euronews Шона Мюррей. - В каком состоянии находятся эти вопросы на данном этапе? Что мешает сторонам преодолеть расхождения? "

«_Я думаю, что переговорные группы обеих сторон в последние две или три недели работают тихо. Это можно считать хорошим знаком, знаком, учитывая, что в предыдущие недели переговоры велись очень интенсивно. По вопросу о рыболовстве позиции сторон очень далеки друг от друга. Для достижения сделки необходимо предпринять усилия, чтобы решить эту проблему в ближайшую неделю. По поводу игры на равных: думаю, мы все понимаем опасения каждой из сторон о том, что другая получит конкурентное преимущество, если будет, например, оказывать государственную помощь своему бизнесу. Но я считаю, что об этом можно достичь компромисса. И наконец, каждая из сторон может обратиться в механизм разрешения споров, если другая будет подрывать соглашение или нарушать его». _