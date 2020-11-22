Саммит G20: Владимир Путин обещал предоставить отечественные вакцины нуждающимся странам

Меры по борьбе с пандемией и процесс восстановления глобальной экономики. Эти темы стали главными на саммите "Большой двадцатки", организованном в формате видеоконференции. Выступая на форме российский лидер Владимир Путин пообещал предоставить отечественные вакцины "нуждающимся странам": "Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения препараты для иммунизации являются, должны являться, всеобщим общественным достоянием. И наша страна, Россия, конечно готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины".

В схожем ключе выступил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, призвав к солидарности в кризисные времена. Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: "Нам необходимо привлекать инвестиции в системы здравоохранения стран, которые испытывают серьезные трудности. При этом нам нужно помнить об экологической и социальной безопасности, и избегать в дальнейшем экономических потрясений. Это сложная задача, но Италия готова со своей стороны приложить усилия для ее выполнения".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что необходимо вложить еще 28 миллиардов долларов для налаживания массового производства, закупок и поставок вакцин, и средств против COVID-19 по всему миру.