Саркози в очередной раз предстанет перед судом

Процесс по делу о коррупции, связанной с расследованием предполагаемого ливийского финансирования в 2007 году предвыборной кампании экс-президента Франции, открывается в понедельник в парижском суде.

На скамье подсудимых - сам Николя Саркози, а также его адвокат Тьери Эрцог и бывший судья Кассационной инстанции Жильбер Азибер. Экс-президенту вменяется в вину то, что в начале 2014 года он - посредством своего адвоката - попытался добыть от члена Кассационного суда секретную информацию по другому открытому, но затем закрытому в его отношении делу о злоупотреблении доверием миллиардерши Лилиан Бетанкур, владелицы L'`Oreal.

Саркози тогда интересовало, могут ли конфискованные у него в рамках этого расследования записные книжки использоваться, чтобы пролить свет на то, имело или нет место финансирование его кампании ливийским режимом.

Процесс продлится до 10 декабря. Правда, в воскресенье вечером стало известно, что едва начавшись, слушания могут быть приостановлены в связи с подозрением на Covid-19 у одного из трех подсудимых - 74-летнего Тьери Эрцога.

Если Саркози признают виновным в коррупции, ему грозят до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона евро.