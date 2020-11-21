Соцсети — цензоры или борцы с пропагандой? | #КУБ

Российские депутаты решили бороться, как они заявляют, с цензурой со стороны иностранных интернет-компаний. В России может быть ограничен доступ к Youtube, Instagram, Twitter и Facebook, если они не перестанут "дискриминировать" российские СМИ, в том числе RT, Sputnik, "РИА Новости" и "Крым 24".

Как сказано в проекте закона, такие сайты могут получить "статус владельцев информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Цель законопроекта — борьба с цензурой и дискриминацией российских СМИ на западных платформах, а не блокировка зарубежных интернет-ресурсов, пишет один из авторов законопроекта, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Убийца всегда возвращается на место преступления. Вот и Госдума вернулась к закону подлецов", —пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он вспомнил "закон Димы Яковлева".

В 2012 году с иностранцами, ущемляющими права российских граждан (негодяев из списка Магнитского), боролись, запрещая усыновлять российских сирот за границу. <...> Теперь с теми же иностранцами будут бороться, отключая в России Гугл, Ютюб и Фейсбук с Инстаграмом Дмитрий Гудков Оппозиционный политик

"YouTube или другая соцсеть — это частный корпоративный портал, и владелец вправе устанавливать свои правила, — утверждает глава общественной организации "Роскомсвобода" Артём Козлюк. — Есть администрация, которая рассматривает обращения, модерирует группы, каналы, паблики и сама решает, что является допустимым, а что нет. У Pornhub одни меры допустимого, у Facebook — другие”.

Сюжеты Youtube-канала "Соловьев LIVE" с октября перестали попадать в раздел “Тренды”, и это возмутило Роскомнадзор. Как пишет ведомство, до октября видео этого канала регулярно были в списке трендов. Роскомнадзор направил письмо в Google, требуя снять ограничения.

Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации Youtube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории Роскомнадзор

Эксперт по сетевой безопасности Владислав Здольников считает всю эту ситуацию абсурдом: "Вдумайтесь: государственный орган, который блокирует сотни тысяч сайтов, ТРЕБУЕТ от коммерческой компании, находящейся в другой стране, добавлять ролики какого-то <ведущего> в какой-то там раздел".

Сами соцсети заявляют, что все это не цензура, это борьба с пропагандой. К примеру, в Twitter государственные СМИ можно узнать по специальной метке. Такую можно найти в аккаунтах "РИА Новостей", RT, "Вестей", Sputnik.

“В соответствии с политикой соцсети, Твиттер не будет рекомендовать к чтению или продвигать учетные записи и твиты с метками государственных СМИ", — говорится на сайте соцсети.

А в этом году в микроблог еще и объявил войну фейкам о коронавирусе и президентских выборах в США, и часто фейковыми, по версии Twitter, оказывались посты Дональда Трампа.

Как вы думаете, ограничение доступа к российским государственным СМИ в соцсетях — это цензура или борьба с пропагандой? Голосуйте и пишите комментарии в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, VK и "Одноклассниках".