"Коллектив": история одного пожара

"Коллектив" - свой остросюжетный документальный фильм германо-румынского кинорежиссёра Александра Нанэу о бесстрашном репортёре, который расследует обстоятельства гибели людей в ночном клубе Бухерсета 30 октября 2015 года. Лента будет участвовать в отборе в конкурсную программу Оскара от Румынии.

Корреспондент"Евроньюс" встретился с Александром Нанэу в Бухаресте незадолго до мировой премьеры ленты на прошлогоднем кинофестивале в Венеции.

"Я думаю, что самой большой проблемой было найти баланс, - говорит Нанэу, - потому что у нас здесь 3 сюжетные линии: у нас есть журналисты, есть граждане, которые пострадали от пожара и родители тех кто погиб в огне, с другой стороны мы имеем дело с государственной структурой. Фильм основан исключительно на наблюдении, так что это действительно cinéma vérité, как говорится: камера следит за тем, что происходит за закрытыми дверями в редакции, за закрытыми дверями в министерстве здравоохранения и подходит очень близко к обычным гражданам. История на самом деле похожа на триллер с участием журналистов, государства и граждан".

Пожар в ночном клубе "Коллектив" стал национальной трагедией для Румынии: на гребне связанного с ним скандалов и массовых протестов был вынужден уйти в отставку премьер-министр Виктор Понта. Нанэу следит за тем, как один за другим вскрываются безжалостные факты. Это фильм-расследование в его лучших традициях. Он вскрывает преступные коррупционные схемы и мошенничество в сфере здравоохранения.

" Коллектив" уже доступен в интернете в сервисе VOD ("видео по запросу") в Великобритании и в США, а также в некоторых кинотеатрах. Он номинирован номинирован на Eвропейскую кинопремию в категории "лучший документальный фильм". Победитель будет объявлен во время онлайн-церемонии награждения 12 декабря,

Александр Нанэу родился в 1979 году в Бухаресте, Румыния. Учился в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине. первый снятый им документальный фильм (2009) - "Мир глазами Иона Б." о 62-летнем бездомном, который начал международную карьеру в сфере искусства, демонстрируя созданные им за 30 лет коллажи. Лента удостоилась международной награды "Эмми". А третий полнометражный документальный фильм "Тото и его сёстры" (2014) удостоен нескольких международных наград.