Вето и "брексит": Евросоюз уповает на магию

Передачу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе наложенное Польшей и Венгрией вето ввергло Европейский Союз в один из его классических искусственных кризисов. Две страны заблокировали долгосрочный бюджет ЕС и огромный пакет помощи в борьбе с коронавирусом потому, что они боятся стать мишенями недавно согласованного механизма обеспечения верховенства права.

Деньги на борьбу с пандемией застряли

Но если вы считаете, что у вас это право действует, то в чем ваша проблема? Ну да ладно.

Усилия по применению столь необходимых экономических стимулов пока не привели к прорыву, а часы безжалостно тикают.

Шарль Мишель, Председатель Совета ЕС:

«Мы продолжим работать. Магия Европейского Союза заключается в его способности находить решения, даже когда кто-то считает, что это невозможно. Никто не недооценивает трудности и серьезность этой ситуации и этого препятствия, но есть желание работать очень интенсивно в ближайшие дни, чтобы попытаться добиться прогресса и разрешить трудности, с которыми мы сталкиваемся ".

"Брексит" в цейтноте

Есть ещё одно дело, которое никак не желает завершиться, - это «брексит». Крайний срок - 31 декабря, когда закончится переходный период. Британии и Евросоюзу необходима торговая сделка, чтобы наладить отношения между собой, иначе возникнет экономический хаос.

Стороны как будто отчаянно пытаются взобраться на слишком крутую вершину. Это явствует из слов главного британского переговорщика, произнесённых в Брюсселе на этой неделе.

Дэвид Фрост, главный переговорщик Великобритании по "брекситу".

«Мы очень усердно работаем, чтобы заключить сделку, но ещё многое предстоит сделать».

Стратегическая автономия ЕС

Но оптимизм можно выражать и иначе – как это сделали европейские лидеры, когда Джо Байден победил на президентских выборах в США. Они поверили, что трансатлантические отношения снова засияют.

Это не помешало президенту Франции Эммануэлю Макрону выступить за более стратегически независимую Европу. В конце концов, на Америку нельзя полагаться вечно, возможно, следующий Трамп просто ждёт своего часа.

Это вызвало неожиданно резкое предупреждение со стороны министра обороны Германии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии:

«Без ядерного и обычного потенциала Америки Германия и Европа не могут защитить себя. Таковы отрезвляющие факты».

Макрон спровоцировал дебаты, которые могут привести к новым расколам в Европе.

Интервью Энрико Летта

Теперь ко мне присоединяется Энрико Летта, президент Института Делора в Париже и бывший премьер-министр Италии.

Гробе: Итак, был ли срок Трампа просто дурным сном для трансатлантических отношений, и можем ли мы теперь вернуться к тесному альянсу с США при Джо Байдене?

Летта: Я думаю, что сегодня есть пространство для улучшения трансатлантического альянса, и существует острая необходимость этого на мировом уровне. Пандемия – это первый кризис, в который мы вступили без трансатлантического диалога, не дали ему трансатлантического общего ответа. Так что, по-моему, нам это нужно. Я думаю, что четыре года правления Трампа были не просто кошмаром, они были реальностью. В конце концов создался более широкий разрыв между Европой и США.

Гробе: Ведущим голосом в пользу стратегической автономии выступает президент Франции Макрон, что неудивительно, поскольку французские лидеры со времен де Голля с подозрением относились к роли Америки в Европе. Есть ли что-то новое в мышлении Макрона?

Летта: Я думаю, что мышление Макрона совершенно отличается от того, что делал Де Голль. Прежде всего потому, что идея Макрона мне кажется очень европейской идеей. С Де Голлем всё было иначе. У Де Голля это была очень французская идея. То, что говорит Макрон, всегда находится в рамках европейской солидарности, в европейском контексте. Поэтому я думаю, что сегодня важно иметь эту пресловутую стратегическую автономию на европейском уровне. Это не из-за Трампа. Хочу напомнить и подчеркнуть тот факт, что, когда Европейский Союз одобрил новую глобальную стратегию, это было в июне 2016 года - до избрания Трампа.

Гробе: Идея о том, что ЕС должен действовать более независимо, относится не только к безопасности, но и к созданию глобальных корпоративных гигантов, чтобы соперничать с конкурентами США и Китая. Насколько это реалистично, и разве это не просто французско-германский инструмент для преследования своих национальных интересов, как говорят критики?

Летта: Это было бы ошибкой. По-моему, очень важно, чтобы европейцы могли единым фронтом работать на мировом уровне, прежде всего в области технологий, в области коммуникаций. Вот почему я приветствовал бы создание гиганта, гиганта высоких технологий в Европе, основанного, например, на слиянии Nokia и Ericsson - почему бы и нет? Это был бы фантастический инструмент для европейцев. И да, очень важно, чтобы Франция и Германия работали в интересах всего Европейского Союза. Они сделали это, запустив инициативу «ЕС следующего поколения» в середине мая, и я думаю, они должны продолжать двигаться в этом направлении.

Забастовки и протеста из-за коронавируса

Самым большим вызовом для Европы, независима она стратегически или нет, остается борьба с коронавирусом. Хотя были некоторые положительные новости о разработке новых вакцин, последний раунд локдаунов вызвал протесты по всему континенту.

В центре Берлина полиция применила водомёт, чтобы разогнать тысячи демонстрантов без масок после того, как толпа отказалась закрыть лица.

Гораздо тише прошел протест двух девушек в Турине на севере Италии. Они сели перед своей школой, которая была закрыта из-за опасения дальнейшего распространения инфекции.

Их сидячая забастовка привлекла внимание министра образования страны, которая поздравила девушек с их гражданской активностью. И она пообещала сделать все возможное, чтобы школы снова открылись как можно скорее".