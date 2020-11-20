Патриарх сербский умер от коронавируса

В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью главы Сербской православной церкви патриарха Иринея. Он скончался в пятницу утром в возрасте 90 лет, от осложнений, связанных с коронавирусом.

О том, что Ириней заразился Covid-19, стало известно 4 ноября, на следующий день его госпитализировали. Врачи безуспешно боролись за его жизнь, в четверг иерарх а подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Иереней был избран Патриархом сербским в январе 2010 года. Имя его преемника архиерейский собор должен назвать в течение трёх месяцев.