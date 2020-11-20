Итальянские школьники объединили дистанционное обучение с протестом против закрытия школ

Санитарные ограничения, дистанционное обучение и борьба с глобальным потеплением, — эти проблемы особенно беспокоят итальянских школьников, которые проводят сидячую акцию протеста в Риме. Активисты говорят, что не видят иного выхода, — карантинные меры мешают их образованию. Правительство делает недостаточно для защиты школ, — уверена школьница Валерия Сильяна:

«Мы находимся сейчас не в школах, а сидим здесь на земле, продолжая обучение удалённо, потому что нам не хватает мест. Классы слишком маленькие, вернуться в школу, соблюдая требования безопасности, невозможно. Это огромная проблема, потому что если вы не вкладываете средства в школы, не делаете это приоритетом, это значит, что вы не видите будущего этой страны. А ведь мы представляем это будущее».

Протестующие школьники поддерживают международное движение «Климатическая забастовка». Они уверены, что именно молодёжь может и должна изменить ход истории.

Таких мгновений единения им не хватает больше всего, — возможности поговорить друг с другом, просто собраться вместе, — и это борьба, которую ведут преимущественно учащиеся, — особенно после отказа учителей поддержать их протест. Школьники уверены, что учителя должны быть рядом с ними, даже если не понимают, каково это — не иметь возможности пойти в школу.

Конечно, участники акций протеста переживают не только из-за недостатка общения со сверстниками, но и из-за качества дистанционного образования. Одна из активисток Элиза Фьорентино говорит, что видит серьёзные проблемы в обучение — в том числе и у себя: «Я не думаю, что это честно. Это создаёт проблемы не только для учащихся, но и для учителей».

«Мы понимаем, что не может быть индивидуальных занятий, — рассуждает учащийся школы поблизости Симоне Джилио. — Но мы ещё знаем, что правительство не инвестировало достаточно в организацию правильного дистанционного обучения. Образование должно быть в центре политики. В фонде восстановления экономики есть средства, — вот, на что они должны быть потрачены»

В ряде стран Европы уже отказались от закрытия школ в рамках борьбы с так называемой второй волной пандемии. Когда учебные заведения откроются в Италии, — зависит от плана, положения которого правительство согласовывает с партнёрами по Европейскому союзу.